خبير اقتصادي: مصر من أفضل دول العالم في معدلات عوائد الاستثمار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن عوائد الاستثمار في مصر من أفضل المعدلات في العالم، فإذا جرت المقارنة بين معدل الربحية للشركات، أي كانت نوع السلع في مصر وأي دولة أخرى، فالنسبة الأعلى تكون من نصيب مصر لعدة أسباب منها حاجة البلاد لضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة، لوجود خلل واضح فى الميزان التجاري و ميزان المدفوعات، إذ يصل حجم الاستيراد إلى 80 مليار دولار والتصدير بحوالى 40 مليار دولار، ما يشير إلى وجود فرص للتصدير إلى الخارج.

الطرازت الأوروبية للسيارات هي الأقرب للسوق العربى

وعن قطاع السيارات، قال «شعيب» إن الطرازت الأوروبية للسيارات هي الأقرب للسوق العربي، متوقعًا دخول ماركات مثل بيجو وستروين وآوبل لمجال التصنيع في مصر لأنها تمتاز بوجود الكثير من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل صناعة البطاريات والتي لن يتم استيرادها من الخارج مرة أخرى بل سيتم تصدريها.

قطاع التكنولوجيا والصناعات الرقمية من الصناعات الواعدة

وبالنسبة لقطاع التكنولوجيا والصناعات الرقمية، فقال إنه من الصناعات الواعدة، التى من الممكن الدخول فيها وبقوة، والمنافسة بسبب الموقع الجغرافى المساعد والأيدى العاملة والمساحات الشاسعة التى يمكن استغلالها لإقامة مصانع، بالإضافة إلى اهتمام الدولة فى الفترة الأخيرة بالتحول الرقمى وتجهيز البنية التحتية للإنترنت فائق السرعة، إضافة لانخفاض الأسعار مقارنة بالدول الأخرى.