وزير قطاع الأعمال يوجه برفع كفاءة العاملين بالغزل والنسيج للتعامل مع التكنولوجيا

تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مركز تدريب العاملين المطور لتأهيل العمال على كيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة في إطار تنفيذ خطة التطوير.

وتابع الوزير، سير عملية التدريب في المركز، مؤكدا أهمية العنصر البشري لـ تنفيذ خطة التطوير، وضرورة رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبيئة العمل الجديدة.

قاعات للتدريب بأحدث الوسائل التعليمية

ويعد مركز تدريب شركة غزل المحلة قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج بمصر، وتم افتتاحه في يونيو 2021، إذ يحتوى على قاعات للتدريب النظري بأحدث الوسائل التعليمية وقاعات تدريب عملية تحتوي على نماذج من مختلف الآلات والماكينات الحديثة الجاري توريدها للمصانع من كبرى الشركات العالمية سواء في «الغزل، النسيج، الصباغة، التجهيز، التفصيل، معامل الجودة».

تدريب وتنمية مهارات العنصر البشري

وتم الانتهاء من تنفيذ 21 برنامجا تدريبيا شملت تدريب أكثر من 177 شخصا يتولون تدريب العمالة في باقي الشركات على البرنامج التدريبي المعد لذلك من قبل المكتب الاستشاري العالمي «وارنر» المشرف على تنفيذ خطة التطوير، وذلك لتأهيلهم لتدريب آلاف العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.