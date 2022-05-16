طفرة في تطوير قطاع التكنولوجيا بمصر.. آخر علاماتها مصنع «هواوي» للرقائق

نجحت مصر متمثلة في وزارة الاتصالات بتحقيق طفرة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزامنا مع الثورة التي يشهدها العالم في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاد الرقمي في مصر

وتستهدف الخطط الحكومية تحقيق اقتصاد رقمي قوي عبر استخدام وتسخير أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لتطوير مجتمع قائم على المعرفة، يتمتع بالحقوق الرقمية وتضم رؤية مصر 2030 أهدافها وهي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.

ومن المنتظر أن تمثل رؤية مصر 2030 ترسيخ استراتيجية التنمية المستدامة، وهي خطوةً أساسية في التنمية الشاملة تربط الحاضر بالمستقبل، وتبنى على إنجازات الحضارة المصرية القديمة.

وتسهم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال بناء مصر الرقمية، وتشتمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

شركة هواوي في مصر

وأعلنت شركة هواوي العودة إلى صناعة رقائق HiSilicon في العام الحالي 2022، وذلك بعد توقفها لمدة عامين عن التصنيع بسبب العقوبات الأمريكية التي منعتها من الوصول إلى شريكتها في التصنيع وهي شركة TSMC.

واضطرت هواوي بسبب ذلك إلى استنفاد مخزونها المتوفر من الرقائق الإلكترونية، واللجوء إلى رقائق من تصنيع شركات أخرى من أجل سد النقص الحاصل، دون أن تكشف مزيد من التوضيحات بشأن خطط الإنتاج المرتقبة.

يُذكر أن شركة هواوي سجلت المرتبة الأولى في عدد براءات الاختراع التي منحتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين وكذلك مكتب براءات الاختراع الأوروبي، وفي المرتبة الخامسة في عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وفي المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي.

وارتفعت أرباح هواوي الصافية 17.8 مليار دولار بزيادة قدرها 75.9% سنوياً، وتجاوزت استثمارات الشركة في البحث والتطوير على مدار الأعوام العشر الماضية 132.5 مليار دولار.