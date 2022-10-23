«حماة الوطن»: مشاركة واسعة للشباب في الحوار الوطني الأول بالمنوفية

أكد أحمد جمعة أمين الإعلام في حزب «حماة الوطن» بالمنوفية، أن جلسة الحوار الوطني التي عقدت بالمحافظة شهدت تواجدا كبيرا وإقبالا من الشباب من سن 20 سنة، بينهم طلاب جامعات وبأعداد كبيرة لم تكن متوقعة، ما ساهم في خلق نقاشات مميزة.

5 ملفات على طاولة الحوار الوطني الأول في المنوفية

وأضاف أمين الإعلام في الحزب لـ«الوطن»، أن الجلسة الأولي للحوار الوطني في المنوفية شهدت مناقشة خمسة ملفات في قاعات مختلفة بحضور سياسيين من الأحزاب، منها الاقتصاد والاستثمار فضلا عن المشاكل الأسرية وغيرها من الملفات التي عُرضت في جلسات منفصلة.

مناقشات الحوار الوطني في المنوفية

وأوضح «جمعة»، أن مناقشات الحوار الوطني الأول في محافظة المنوفية تهدف إلى وضع خريطة للفترة المقبلة بمشاركة الجميع، مؤكدا أنه كان هناك حماسا كبيرا من المشاركين، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة أخرى للحوار.

ترحيب بالحوار الوطني في المنوفية

وشهدت جلسات الحوار الوطني الأول في المنوفية، مشاركة كبيرة من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن وجود عدد من السياسين وممثلين عن الفئات المختلفة، وشهدت مناقشات ومشاورات حول العديد من الملفات والتي تميز بالأسئلة الدقيقة والفكر المستنير، ولقيت الجلسات ترحابا كبيرا من المواطنين في محافظة المنوفية.