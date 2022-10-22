علاء عصام يشيد بتوجيهات الرئيس للحكومة: شهادة بجدية الحوار الوطني

ثمَّن النائب علاء عصام المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التوجيهات الرئاسية للحكومة بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه خلال الساعات المقبلة.

وقال عصام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التوجيهات الرئاسية التي وجهت للحكومة خلال الساعات الماضية بشأن تساؤلات الحوار الوطني الاقتصادية تؤكد جدية الحوار احترام القيادة السياسية لآراء المعارضة والأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ.

علاء عصام: الدولة تحرص على الاستماع للجميع

وأضاف النائب في حديثه عن التوجيهات الرئاسية للحكومة وقال إنها تؤكد على مدى حرص الدولة المصرية على استماع كل الآراء ووجهات النظر في عملية توحيد الصف المصري تحت كلمة واحدة وراية واحدة نحو الجمهورية الجديدة الجاري تشييدها بسواعد أبنائها والتي كان حجر الأساس في بنائها قائما على احترام الرأي والرأي الآخر.

التوجيهات الرئاسية للحكومة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء تمهيدا لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده خلال الساعات المقبلة.