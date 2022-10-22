عضو «أمناء الحوار الوطني»: أرسلنا استفسارات حول المؤتمر الاقتصادي لرئيس الوزراء

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «الحوار الوطني» قام بإرسال عدد من الأسئلة والاستفسارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده، صباح غد الأحد، مضيفة أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالرد على الأسئلة المرسلة من المحور الاقتصادي للحوار الوطني فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، كان شيئا إيجابيا، ما يعكس مدى أهمية الحوار الوطني ولجانه المختلفة.

عضو «أمناء الحوار الوطني»: الملف الاقتصادي حاليا بات الأهم والأكثر دقة

وأضافت «صابر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على قناة «DMC»، أن الملف الاقتصادي حاليا بات الملف الأهم والأكثر دقة الذي يهتم به كل المواطنين على مستوى الجمهورية، نظرا لأن هذا الملف يمس حياتهم اليومية بشكل مباشر في أسعار كل شيء.

صابر: ننتظر إعلان خارطة طريق عن الوضع الاقتصادي

واستطردت: «لا يخفي على أحد وجود أزمة اقتصادية طاحنة بعضا من أسبابها الخارجية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، والبعض الآخر ما يمكن تجنبه داخليا باستراتيجيات مختلفة في الصناعة والزراعة والوضع الاقتصادي بشكل عام، والمؤتمر الاقتصادي مهم جدا، وننتظر إعلان خارطة طريق عن الوضع الاقتصادي المصري خلال الشهور المقبلة».

وأوضحت أن الأسئلة التي طرحها الحوار الوطني على المؤتمر الاقتصادي متعدده منها التضخم وسعر الصرف وآليات كبح جماح ارتفاع الأسعار على المدى المنظور بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام وأولويات الاستثمار، «أولويات الاستثمار محددة جدا وسؤال في الشارع هل بنبني كوبري ولا بنبني مدرسة وأنهي أولى؟ وكذلك الاستثمار الخاص والطاقات المعطلة فيه».