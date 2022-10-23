خريطة فصل التيار الكهربائي في 5 محافظات اليوم.. صيانة دورية للمحولات

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، فصل التيار عن 5 محافظات، هي الإسكندرية والغربية والدقهلية والبحر الأحمر وبني سويف، وذلك في الفترة الصباحية، لإجراء صيانة لمحولات الكهرباء والمغذيات لتقديم خدمة أفضل.

فصل التيار الكهربائى عن الغردقة

وأعلن مركز العمليات بمحافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، بمدينة الغردقة، لإجراء الصيانة الدورية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لصيانة المحولات ومغذيات الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين .

صيانة محولات مدينة قطور

وأفادت محافظة الغربية بفصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن مدينة قطور بالكامل والقرى التابعة لها، للصيانة الدورية لمحولات الكهرباء والمغذيات، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا بمدينة قطور وقرى منشية الجندى وكفر العراقي وشبرابلولة وسعدون وشبرانباص.

قطع الكهرباء بالدقهلية

وذكرت شركة كهرباء شمال الدلتا، عبر موقعها الرسمي، فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن مدن دكرنس والجمالية والمطرية، وبعض القرى، منها الدفانوة الجديدة والحاج قطب والرفاعي، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

صيانة دورية في بني سويف

وأكد بيان لمحافظة بنى سويف فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن مدينتي بني سويف وببا، وبعض القرى منها رياض باشا ومصنع النسيج وشريف باشا وأبوسليم وبوهلر، لإجراء صيانة دورية لمحولات الكهرباء من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا.

فصل التيار الكهربائى بالأسكندرية

كما أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن بعض المناطق بشرق ووسط وغرب المدينة، للصيانة الدورية بمناطق سابا باشا وجمال عبد الناصر والقبارى وطريق مطروح والجمرك والعطارين.