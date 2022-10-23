تحسن حالة توأم ملتصق بـ«أطفال بنها التخصصي» بعد إجراء جراحة منظار

أكد مستشفى الأطفال التخصصي ببنها تحسن حالة توأم ملتصق، عقب إجراء منظار استكشافي حنجري، في إطار إستعدادات المستشفى لفصل التوأم خلال الفترة المقبلة.

ونجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور هيثم نصر استشاري الأنف والأذن والحنجرة، في إجراء منظار استكشافي حنجري وقصبة هوائية لطفلتين ملتصقتين بمنطقة البطن ولديهن كبد واحد مشترك، حيث تعاني إحداهن التنفس بصعوبة، إلا من خلال التنفس الصناعي وذلك لتجهيزهن لإجراء عملية الفصل بينهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

منظار حنجري لتوأم ملتصق

وأكد الدكتور هيثم نصر، أنه تم عمل منظار حنجري وقصبة هوائية لطفلة، بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، خاصة وأن أطباء المحضن بالمستشفى غير قادرين على رفعها من جهاز التنفس الصناعي نظرا لصعوبة التنفس لها، كما أن الطفلة ملتصقة بتوأمها من منطقة البطن والطفلتين لديهم كبد واحد، قائلا: «طفلة بتأخذ نفسها طبيعي والثانية علي جهاز التنفس الصناعي، وهنا التحدي إزاي نخدر طفلة والثانية مش هتتأثر بالتخدير، وإزاي هنستخدم المنظار والطفلة علي جنبها».

فريق طبي لإجراء المنظار في مستشفى بنها التخصصي للاطفال

وأضاف أن تم تشكيل فريق جراحي ضم الأنف والأذن والحنجرة والتخدير وجراحة الأطفال وطب الأطفال، إضافة إلى طقم تمريض متمكن جدا، وتم عمل المنظار وخروج الطفلتين من العمليات بسلام، وتشخيص حالة الطفلة بوجود ضيق بالحنجرة مما يصعب التنفس لها، وجاري العمل على ذلك من أجل العمل على تحسن حالتها لتجهيزهن للجراحة الكبرى وهي جراحة الفصل بينهن.

ومن ناحيتها، تقدمت إدارة المستشفى في بيان لها للدكتور محمد متولي استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة والدكتورة وئام القاضي أخصائية التخدير والدكتورة فاطمة الفقي المسئولة عن الحالة في المحضن، وكل طاقم العمل من تمريض وأطباء، مشيرة إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لتقديم خدمة متميزة لكافة الأطفال الذين يتم استقبالهم بالمستشفى.