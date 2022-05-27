السيطرة على حريق محدود في مستشفى أطفال بنها

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية صباح اليوم، على حريق محدود شب بأحد غرف مستشفى الأطفال التخصصي في مدينة بنها دون خسائر بشرية.

المعمل الجنائي

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة سببه، وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق محدود بغرفة بمبني مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها.

الدفع بسيارات الإطفاء

على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية، والعمل مستمر بالمستشفى دون اي تعطل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق، وتبين أن السبب ماس كهربائي في غرفة الأطباء، بعيدا عن الأقسام العلاجية أو الإدارة أو أي قسم حيوي وتم السيطرة على الموقف.

وقال علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، إن الحريق محدود، وتم السيطرة عليه دون أي خسائر، والعمل متواصل بالمستشفى

وتابع في تصريحات صحفية، تبين أن الحيق في غرفة الأطباء، والحريق لم يحدث خسائر بشرية أو أي إصابات، وجار رفع أثار الحريق.