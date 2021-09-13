«أطفال بنها» تنفي وفاة طفلة بكورونا: «لا توجد حالات إيجابية»

وصفت إدارة مستشفى بنها التخصصي للأطفال ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة طفلة داخل المستشفى صباح اليوم الاثنين، عمرها عام و8 شهور، جراء الإصابة بفيروس كورونا، بأنه «غير دقيق»، وأكدت أن سبب الوفاة المبدئي توقف في عضلة القلب، وليس الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، مشيرةً إلى أن الطفلة تم التعامل معها في حالة متاخرة جداً، ولم يثبت إصابتها بكورونا، ولكن كانت تعاني من اشتباه الإصابة بالتهاب رئوي حاد، بسبب مشاكل في القلب.

أطفال بنها التخصصي يكشف حقيقة وفاة طفلة بكورونا

وأوضح بيان المستشفي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بالنسبه للأخبار المتداولة في بعض المواقع، أنه ليس هناك صحة لما نشر بأن الحالة المتوفاة لطفلة عام و8 شهور هي حالة كورونا، وإنما هي حالة تم استقبالها بالطوارئ وكانت في حالة خطرة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء، وعاد القلب للعمل، وتم حجزها بالقسم الداخلي، ولكن ساءت حالتها مرة أخرى، وتم التعامل معها، ولكن حدثت الوفاة.

وشددت إدارة مستشفى بنها التخصصي للأطفال على أنه لا توجد أي حالة إيجابية واحدة مصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، وأكدت أنه بعد تحليل العينات لكل الأطفال بالمستشفى، ثبت سلبيتها جميعاً من فيروس كورونا.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى الاطفال التخصصي ببنها أن الطفلة وصلت إلى المستشفى في حالة متأخرة، ولم تمكث سوى نصف ساعة حتى فارقت الحياة.

وأضاف المصدر في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، أنه بإجراء كشف مبدئي على الطفلة، تبين إصابتها بمشاكل في القلب واشتباه التهاب رئوي حاد، ولم تتمكن الأجهزة الطبية داخل المستشفى من إسعافها، لأنها جاءت في حالة متأخرة، مؤكداً: «لم يسعفنا الوقت لإجراء فحوصات طبية للطفلة، ولم يتأكد وفاتها بسبب فيروس كورونا».

أطفال بنها التخصصي تدعو لتوخي الحذر من كورونا

وطالب المصدر المواطنين بضرورة توخي الحذر من فيروس كورونا، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة، خاصةً بأماكن التجمعات، والبعد عن مناطق الازدحام، منوهاً بأن الفريق الطبي يبذل قُصارى جهده لتقديم الخدمات الطبية للمرضى حتى تمام الشفاء.