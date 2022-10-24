«العليا للفيروسات» تحذر من انتشار كورونا مع اقتراب الشتاء: حافظوا على التباعد

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وبرودة الجو، مؤكداً أنه يجب على الجميع ضرورة السرعة والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الإصابة بالمرض، بجانب ضرورة الحصول على لقاح كورونا لغير المطعمين مع ضرورة الالتزام بتعليمات استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

انتشار فيروس كورونا

وأكد رئيس صحة النواب وعضو اللجنة العليا العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالعادات الغذائية السليمة التي تمنح الجسم مناعة طبيعية تساعد على مجابهة الأمراض والفيروسات، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي خارج المنزل خاصة مع انتشار الفيروسات ومن بينها كورونا في الشتاء.

ولفت إلى أن مصر خالية من أي متحورات جديدة كمتحور xxb، وأن الطفرتين المنتشرتين في مصر هما لمتحور أوميكرون ba4 - ba5، وأن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، بمختلف المحافظات.