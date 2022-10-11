«الصحة»: الدولة ملتزمة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية ملتزمة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء، وتشهد الساحتان المحلية والعالمية انخفاضا في معدلات الإصابة، مضيفا: «إلى متى يمكن أن يستمر هذا؟ طالما كانت لدينا مناعة مجتمعية قوية بسبب اللقاحات، وبمجرد التخلي عن الحذر والتعامل مع الموضوع على أنه انتهى، فإن هناك تطورات سيئة ستحدث».

سلوكيات حميدة تعلمها الجميع من الأزمة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «هناك سلوكيات حميدة تعلمها الجميع من الأزمة يجب أن تظل ثابتة مثل التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر للأيدي واستخدام الكمامات، ومن ثم يجب أن تتحول هذه السلوكيات من سلوكيات مرتبطة بانتشار الوباء إلى ممارسة يوميا».

اللقاح هو الوسيلة الذهبية لرفع المناعة المجتمعية

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على أن اللقاح هو الوسيلة الذهبية لرفع المناعة المجتمعية والشخصية وتقليل أعراض الإصابة ومعدلات الوفيات ومنع التحورات، وبالتالي فإن استمرار الجائحة من عدمه قرارنا، لأننا لدينا اللقاحات والدواء والسلوكيات الحميدة، ومن ثم فإن العالم يملك قرار انتهاء الجائحة من خلال الالتزام بما تعلمناه منها.