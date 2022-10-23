صفوت العالم: قرار إنشاء قناة بحجم القاهرة الإخبارية «ضرورة حتمية»

تحدث صفوت العالم الأستاذ والدكتور بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن قرار إنشاء قناة إخبارية بحجم قناة القاهرة الإخبارية قائلاً: «وجودها ضرورة حتمية تأخرت كثيراً، مصر بمكانتها ومصادرها المتنوعة تستحق أن يكون بها أكثر من قناة إخبارية».

صفوت العالم يتحدث عن قناة القاهرة الإخبارية

وأضاف صفوت العالم لـ«الوطن»، «نحن دولة كبيرة ولدينا مصادر متنوعة لذا يجب أن نهتم بـ القنوات الإخبارية لأن الكوادر المهنية والمصادر الإخبارية تؤهلنا لهذا المجال، ومن المؤكّد أننا سوف نحصل على مكاسب كثيرة، أبرزها الرد على أي الشائعات غير الصحيحة، لأنه سيكون لدينا أخبار ومصادر خاصة ترد على الأخبار الزائفة وغير الصحيحة».

وتابع صفوت العالم، «قناة القاهرة الإخبارية سوف تكون من أهم القنوات التي بها كوادر إعلامية تسعى وراء الحقيقة والوصول للخبر بشكل حيادي، مع الاحتفاظ بدقة الخبر»، متمنياً التوفيق لكل فريق العمل.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

وتنطلق قناة القاهرة الإخبارية، باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية تبث HD وSD، على تردد 11747V، مطلع نوفمبر المُقبل، وجرت الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهما مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%.