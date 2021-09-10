د. صفوت العالم: قضايا الوطن لا بد أن تتصدر الأجندة الإعلامية

قال الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الإعلام له دور كبير فى رفع وتنمية الوعى فى المجتمع، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشار فى أكثر من مناسبة إلى أهمية الالتفات إلى هذه القضية، وكثرة أحاديث الرئيس عن الإعلام تدل على أن لديه طموحات كثيرة وتطلعات متنوعة تجاهه، وبالتالى على المسئولين عن الإعلام أن يضطلعوا بمسئولياتهم ويؤدوا واجباتهم الأساسية تجاه المجتمع فى تنمية الثقافة ورفع الوعى وبناء الوجدان.

وأضاف «العالم» أنه من الضرورى أن يجسد الإعلام أولويات القضايا المطروحة على المجتمع، وبناء الدولة، وأن يؤدى الإعلام واجباته حتى يُحدث نوعاً من التفاهم والتنسيق بين إدارة الدولة سياسياً والأداء الإعلامى الذى يجب أن يتم بالتنسيق مع النظام السياسى، مشيراً إلى أن المجتمع المصرى يواجه الكثير من المشكلات من بينها الانفجار السكانى وقضايا البيئة والتعليم والإرهاب وبناء الدولة، والإعلام ينقصه المرونة، ويجب أن يلبى احتياجات وأولويات النظام السياسى وينقلها للناس.

وعن الآليات المفترض اتباعها للنهوض بالإعلام، قال «العالم»: «أول وأهم هذه الآليات الاهتمام بالمحتوى أو الأجندة الإعلامية سواء فى البرامج والمسلسلات التليفزيونية أو حتى الحملات الإعلانية، وينقصنا الكثير من الدراسات حول المضمون المقدم للأطفال».

أستاذ الإعلام: كلما اتصف المحتوى بالمصداقية زاد تأثيره والرئيس لديه طموحات كبيرة تجاه الإعلام في رفع الوعي

وأكد «العالم» أن التأثير الإيجابى يحدث كلما كان للمحتوى الإعلامى درجة عالية من المصداقية والواقعية، وكلما كان يمس حياة الناس وأحدث تأثيراً إيجابياً فى السلوك والوعى بقضايا الوطن وفى بناء المجتمع، وكلما أسهم فى بناء الوجدان الوطنى والحس الوطنى لدى الشباب والنشء وكل فئات المجتمع.