صفوت العالم: «القاهرة الإخبارية» صوت جديد ومنبر إعلامي مستنير لمصر (حوار)

تحدث الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدا أنها تصدر بشعار «السرعة والمصداقية»، وأطلقت أمس الأول، منصاتها الديجيتال عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا؛ استعدادا لبث القناة خلال الفترة المقبلة لسرد كل التفاصيل الإقليمية لحظة بلحظة، كما كشف في حواره لـ«الوطن» عن تقييمه للتجربة وأهميتها عوامل نجاحها، وإلى نص الحوار..

ما رأيك في إنشاء قناة القاهرة الإخبارية؟

قرار إنشاء قناة إخبارية بحجم قناة القاهرة الإخبارية مهم للغاية؛ فهي تعد صوتًا جديدا لمصر، ومنبرا إعلاميا مستنيرا، خصوصًا أنها تهتم بالشأن الداخلي والخارجي، وتسعى للمنافسة في سوق القنوات الإخبارية الكبرى، ويصبح لمصر من خلالها درع إعلامي ضد قوى الشر.

في رأيك.. ما أهمية وجود قناة القاهرة الإخبارية في ظل الأحداث العالمية الساخنة؟

مشروع مهمة للغاية من أجل امتلاك قناة خاصة بما يدور في مصر والعالم العربي بل والعالم كله، كونها ستعمل على ضبط المحتوى الإعلامي، وتساهم في إنهاء حالة الفوضى الإعلامية التي ظهرت بسبب الانفتاح التكنولوجي الذي يعيش العالم فيه حاليًا.

ما رأيك في اختيار اسم القناة؟

تميز قناة القاهرة الإخبارية بدأ من اسمها، فعند معرفة اختيار اسم عاصمة مصر لها، تنبأ الجميع بمدى قوة محتواها وتأثيرها المقبل، واهتمامها بما يخص الشارع المصري ومواطنيه.

القاهرة الإخبارية تأتي بعد قنوات إخبارية مصرية أخرى فكيف تستطيع المنافسة؟

مصر تمتلك ثقلا سياسيًا ودبلوماسيا ووضعًا محوريًا في تنوع الأخبار الصادرة من القاهرة، ما يتيح وجود قماشة واسعة في استعراض الأخبار، كما أن مصر مليئة بالتنوع في المصادر والشخصيات المؤثرة في الأحداث، وتحتاج لأكثر من قناة إخبارية مثل قناة القاهرة.

ما العوامل المساعدة لنجاح القاهرة الإخبارية عقب إطلاقها؟

النجاح يستلزم الجدية والاجتهاد والموضوعية في تناول الأخبار الدولية ومحاولة البحث دائما عن الحقيقة في كل مكان، شريطة أن تكون الحقائق هي القائمة والثابتة في كل الأحوال؛ لزيادة المصداقية والتفاعل الداخلي والخارجي مع القناة الجديدة، ووجود قناة إخبارية مصرية بمواصفات ضخمة كهذه تساهم في ضبط المشهد الإعلامي وإعادة توازن المشهد والتقليل من الفوضى التي ظهرت خلال السنوات الماضية، من خلال التصدي لأهل الشر وزارعي الفتن المتمثلين في وسائل الإعلام المعادية للدولة.

ما تقييمك لفريق المراسلين والمذيعين الذين انضموا للقناة؟

أهم القنوات الإخبارية عربيًا تعتمد على المراسلين والمذيعين المصريين نظرًا لتمكنهم وجودتهم العالية، وخبرتهم في المجالات السياسية؛ لذا هو قرار صائب باختيار طاقم عمل مصري خاصة وأنه على قدر كبير من الخبرة والشفافية، ونحن في حاجة ماسة لأن تلعب القناة دورًا مهما ورئيسيًا في الأحداث السياسية المقبلة.

ما تقييمك لخطوة إطلاق القناة؟

خطوة تدشين قناة القاهرة الإخبارية إيجابية وتأخرت كثيرا خاصة وأنه كان لا بد أن تكون هناك قناة إخبارية بحجم مصر منذ سنوات، والمرحلة المقبلة بها تحول سياسي ولا بد أن تكون القناة بحجم الحدث، ومصر بها كوادر إعلامية تساعد على نجاح قناة تتسم بالتنوع والدقة.

ما توقعاتك لقناة القاهرة الإخبارية؟

من المتوقع لها النجاح الكبير بالطبع، وأن تكون صاحبة رسالة واضحة، ولغة خطاب متناسبة مع الجمهور الذي اعتاد على مشاهدة القنوات الإخبارية الأخرى، لذا فالاختلاف مهم من أجل أن ينتقل المشاهد من متابعة الأخبار في القنوات الأخرى وينتقل دومًا إلى القناة الجديدة.