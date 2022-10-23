أسعار الدواجن اليوم في أسواق القليوبية.. كيلو الفراخ البيضاء بـ35 جنيها

تشهد أسعار الدواجن بأسواق القليوبية استقرارا نسبيا وسط توافر الكميات المعروضة، بأسعار تبدأ من 35 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء.

ووفق البيان المعلن من بورصة الدواجن بالمحافظة واتحاد منتجي الدواجن، وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الأحد، بين 35 و36 جنيها، وتصل في بعض الأماكن بعد النقل إلى 42 جنيها، بينما سعر كيلو الفراخ الساسو يتراوح بين 43 و44 جنيها، وسعر الفراخ البلدي بين 52 و53 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم

ووصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 4.5 و4.75 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، وكتكوت البلدي عمر يوم من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه.

أسعار البط في الأسواق اليوم

وبالبنسبة للبط بلغ سعره، وفق بورصة الدواجن بالقليوبية، إلى 24.5 جنيها لكيلو البط الفرنساوي، والبط المسكوفي 47 جنيها للكيلو، والبط المولار بين 31 و32.5 جنيه، بينما بلغ سعر الكتكوت عمر يوم بط فرنساوي 7جنيهات ونصف، وكتكوت بط مسكوفي 15 جنيها، وكتكوت بط مولار 15 جنيها ونصف.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

فيما تراوح سعر طبق البيض في الأسواق، وفق بورصة الدواجن بالقليوبية، «الأحمر» من 74 إلى 75 جنيها، و«الأبيض» من 71 إلى 72 جنيها، و«البلدي» بين 67 و68 جنيها.