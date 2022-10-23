بعد الاتجاه لتطبيق القانون.. تعرف على إجراءات ترخيص المحال في 2022

بعد إعلان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال شهر أكتوبر الجاري خلال لقائه مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الخطوات المتبعة للحصول على ترخيص عند افتتاح المحل أو تغيير النشاط أو المكان، ومن الإجراءات المتبعة ما يلى..

-تلتزم المحال وفق قانون المحال عند التشغيل أو تغيير النشاط أو الموقع التوجه إلى المركز المختص -يعمل بنظام الشباك الواحد- لتقديم النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص.

- يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال في المناسبات والأعياد والمعارض وفق الضوابط المحددة.

- يقوم المركز المختص باستلام الطلب من صاحب الشأن وتسليمه إيصالا بهذا الطلب.

- إخطار مديرية الأمن بالطلبات، خاصة الأنشطة التي تقوم على وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.

- يتم إخطار صاحب الطلب بقبول أو رفض الطلب بشكل مبدئي مع إيضاح السبب خلال 60 يوما من تقديم الطلب وإلا يعد الطلب مقبولا.

إخطار الضرائب والتأمينات

- إخطار مأمورية الضرائب والتأمينات بالمحال التي يصدر قرار ترخيصها.

- يشمل طلب ترخيص المحال بيانات منها اسم صاحب الرخصة واللقب والجنسية والسن ومحل الميلاد والصناعة ومحل الإقامة ورقم الهاتف.

- نوع المحل.

- عنوان المحل المستهدف ترخيصه.

- اسم المسؤول أو المدير للمحل وبياناته.

- اسم المحل التجاري.

- يتم إرفاق المستندات والرسومات المنصوص عليها.

- إخطار صاحب الترخيص بعد الموافقة على تسديد رسم معاينة لا يتعدى ألف جنيه خلال شهر من تاريخ الإخطار.

- يتم حفظ الطلب حال عدم الالتزام بسداد رسم المعاينة.

مهلة 3 شهور لاستيفاء الاشتراطات

-منح صاحب الترخيص مهلة 3 شهور لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.

- صدور الترخيص عندما يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال شهر.

- يصدر الترخيص بعد دفع رسم يتراوح من ألف إلى مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.