خبير ببحوث الصحراء: مصر ليست من الدول ذات الانبعاثات الكثيرة

قالت الدكتورة هالة يسري، الخبيرة بمركز بحوث الصحراء وعضو مجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، إننا في حاجة إلى إنجازات أكبر من المجتمع المدني، لافتة إلى أن التشاركية إحدى أدوات المجتمع المدني والذي يُعد الأقرب للقواعد السكانية «الأقرب لسكان الريف».

الجمعيات انتقلت من مرحلة الخدمات فقط إلى مرحلة التنمية

وأضافت يسري، أن الجمعيات انتقلت من مرحلة الخدمات فقط إلى مرحلة التنمية فى كل أجزائها والتى تشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المجتمع المدني من أهم القطاعات، موضحة أنه فى كل دول العالم، الدول تنقسم إلى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استعداد وزارة التضامن لدمج قضايا التنمية المستدامة والبيئة في كل أنشطة الوزارة في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

وأوضحت الخبيرة بمركز بحوث الصحراء، إن مصر ليست من الدول ذات الانبعاثات الكثيرة، وهناك تعريفات جديدة على مستوى العالم، مثل تجارة الكربون.

التنمية المستدامة هي التي تلبي احتياجات الحاضر

من جانبها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التنمية المستدامة هي التي تلبي احتياجات الحاضر مع الحفاظ على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مؤكدة أن التنمية المستدامة تستند على المواءمة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأولويات البيئية للحد من التدهور البيئي والتغير المناخي، والإدارة الجيدة والرشيدة للموارد الطبيعة بما لا يتعدى قدرتها على التجدد من أجل مستقبل الأجيال القادمة، لافتة إلى أن الاقتصاد الأخضر بهدف الحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ممارسات واستثمارات في مشروعات صديقة للبيئة.