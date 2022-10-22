التضامن: فوز منتخب مصر ببطولة كأس العالم للأطفال الأولى بالرعاية

تُوج منتخب مصر للأطفال بمشاركة عدد 3 أبناء من مؤسسات الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأطفال الأولى بالرعاية "أطفال الشارع"، التي أقيمت نسختها الثالثة في العاصمة القطرية الدوحة؛ إذ نظمتها مؤسسة "اتحاد أطفال الشارع الخيرية البريطانية"، بالشراكة مع مؤسسة قطر بمشاركة 28 فريقاً تمثل 25 دولة.

وتهدف البطولة الودية التي جرى انعقادها إلى مجموعة من الأهداف السامية التي تتعلق بحقوق الأطفال وتجميع الحلول للارتقاء ببقية أطفال العالم الذين يعانون على كافة المستويات.

وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ المنتخب

وحرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تهنئة الأبناء لمساهمتهم في تتويج منتخب مصر للأطفال ببطولة كأس العالم للأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم أبنائها لتحقيق المراكز المتقدمة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم بكافة أشكالها سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية، هذا وتراعي الوزارة كفاءة الفرص ما بين كافة المحافظات وكافة الأعمار.

وأفادت "القباج" أن الوزارة لديها حالياً فريق رياضي تدربه ستادات مصر، كما أنه يوجد فريق موسيقي "كورال مصر"، وفريق متخصص في رسم اللوحات الفنية، وغيرها من الفرق التي تستدعي الإعداد الجيد والحرص على تنمية روح الفريق الذي يتم من خلاله تعزيز السلوك الإيجابي وتقدير الذات لدى الأطفال والنشء.