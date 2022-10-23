التضامن: مؤتمر المناخ يحضره 40 ألف شخص يوميا.. وتخصيص منطقتين للحضور

قال الدكتور أحمد سعدة معاون وزارة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي، إنه جرى العمل على تأهيل المتطوعين بقمة المناخ والمجتمع الأهلي، الذي يعد من أهم عوامل نجاح مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أن مؤتمر قمة المناخ يحضره يوميًا 40 ألف شخص.

وأضاف «سعدة»، أنه تم فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مناطق انعقاد المؤتمر تنقسم إلى منطقتين «الزرقاء، والخضراء»، لافتا إلى أن المنطقة الزرقاء مخصصة للوفود الرسمية وهي منظمات تعمل في مجال نغير المناخ لسنوات طويلة ويفتح الباب لهم الشراكات المستقبل.

لأول مرة.. جناح للمجتمع المدني في المنطقة الزرقاء

ولفت معاون وزارة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي، إلى أن الوزارة تنسق جهود المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في قمة المناخ، موضحًا أنه لأول مرة سيكون هناك جناح للمجتمع المدني داخل المنطقة الزرقاء، بالدورة 27 من قمة المناخ، مؤكدا أنه سيصدر عن جناح المجتمع المدني توصيات يومية متعلقة بإطلاق المبادرات الإقليمية والدولية.. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة التضامن لشرح مهامها ومسئولياتها بقمة المناخ.

تخصيص 340 مترًا بالمنطقة الخضراء لأنشطة التضامن

وأضاف "سعدة" أن المنطقة الخضراء بقمة المناخ، تحت سيطرة وإدارة الحكومة المصرية، وتشمل أنشطة ثقافية وترفيهية، لافتا إلى أنه تم تخصيص 340 مترا بالمنطقة الخضراء لأنشطة وزارة التضامن من بينها معرض ديارنا الذي يشمل 6 عارضين.