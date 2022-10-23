المشدد 5 سنوات لأب متهم بضرب ابنه حتى الموت في بورسعيد

عاقبت محكمة جنايات بور سعيد شخص متهم بقتل ابنه بالضرب على وجهه و«رطم» رأسه في الأرض حتى فارق الحياة في منزله بحي الضواحي ببورسعيد، بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت محكمة جنايات بورسعيد انعقدت برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم جنينة وعماد أبو الحسن عبد الله، وسكرتارية وسمير رضا وإسماعيل محمد عوكل.

الطب الشرعي أظهر ضرب الطفل

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن الطفل تعرض للضرب بالأيدي على وجهه ورطم رأسه أرضًا، ما تسبب في إصابته بالرأس والصدر ونتج عنها كسور وتفكك بالجمجمة وتهتك بالمخ وكدمات بالقلب والرئتين والأحشاء، ونتج عنها الوفاة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر مايو لعام 2022، بأن قام «محمد ع ح أ»، 41 سنة، يعمل حلواني، بضرب نجله «مروان» عمدا، وادعاء سقوطه من السلم.

أقوال شهود الواقعة

وأوضحت والدة الطفل وشهود الواقعة، أن الأب طلب من نجله شراء إحدى الاحتياجات من أسفل المنزل بمساكن الأمل بحي الضواحي، فسقطت منه وعاقبه الأب بالضرب حتى الموت.