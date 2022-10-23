حسناء سيف الدين عن مشاركتها في مسلسل حرب نفسية: وافقت بدون تفكير

أعربت الفنانة حسناء سيف الدين عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل «حرب نفسية» من إخراج أحمد شفيق، الذي يصور حالياً، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

حسناء سيف الدين تتحدث عن المخرج أحمد شفيق

ونشرت حسناء سيف الدين مجموعة صور تجمعها بالمخرج أحمد شفيق، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة، «مسلسل حرب نفسية، في ممثل بيقبل الدور عشان القصة حلوة، وفي ممثل بيقبل الدور عشان هيشتغل مع بطل كبير».

أسباب قبول حسناء سيف الدور

وعن أسباب قبولها الدور قالت حسناء سيف، «في أسباب تانية كتير بتخلينا نقبل الدور، أنا شخصياً أول ما بعتولي دور غادة وعرفت أنه مخرج العمل أستاذ أحمد شفيق وافقت أعمل الدور بدون تفكير ومن غير ما أقرأ السيناريو».

وتابع، «مبسوطة جداً إني بشتغل مع مخرج متميز وشاطر جدا زي أستاذ أحمد شفيق ويا رب أكون عند حسن ظنك، ومسلسل حرب نفسية من تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج: شركة MGR».

أبطال مسلسل «حرب نفسية»

مسلسل «حرب نفسية» بطولة أروى جودة، سلوى عثمان، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.