وزيرة التخطيط: لأول مرة عمل إصلاح في قطاعات الإنتاج لزيادة مرونة الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجرى استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل متكامل، ولأول مرة يجرى عمل إصلاح هيكلي على الجزء الإنتاجي، موضحة أن الإصلاح الهيكلي الذي أعلنه الرئيس منذ نحو عام عبارة عن برنامج يؤدي لزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ويجعل الاقتصاد قادرًا على امتصاص الصدمات، بعد تحويل الاقتصاد المصري لإنتاجي يقوم على المعرفة ويكون قادرًا على المنافسة.

زيادة قطاعات الإنتاجية الأساسية إلى 35% في 2023/2024

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حديثها في اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المحاور الأساسية لهذا البرنامج عبارة عن زيادة قطاعات الإنتاجية الأساسية، وهذه القطاعات كانت نسبتها 26% عام 2019/2020، ومن المستهدف أن تصل إلى 35% في عام 2023/2024، ووصلت الآن إلى 30%، والمستهدفات في طريقها للتحقيق رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، ووعلى الرغم من ذلك نتجه لتحقيق المستهدفات.

"السعيد": زيادة نصيب الصادرات الصناعية

وأشارت "السعيد"، إلى وجود زيادة في نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، فهي التي تجعل الصادرات قادرة على المنافسة بالأسواق الدولية وتحسن ترتيب مصر في الأمن الغذائي وزيادة الزراعة التعاقدية وبرنامج التعاونيات، موضحة أن مصر لديها زيادة سكانية وحجم سكاني كبير، ولكن هذا الحجم السكاني له ميزة ديموجرافية، فنحو 60% من هذه النسبة من الشباب.