وزيرة التخطيط: إطلاق منصة متكاملة للمهارات القطاعية لأول مرة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم العمل على ربط المدرسة بالمصنع أو جهة العمل وهذا ما يؤدي إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الدولة والمجتمع عن التعليم الفني، فضلا عن إطلاق منصة متكاملة لأول مرة، للمهارات القطاعية: «نحن كوزارة مسؤولون عن الجزء المؤسسي الخاص بها».

وتابعت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن الدولة عانت من وجود فجوة من مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، موضحةً: «أسمع هذا الكلام منذ أن كنت طالبة في كلية الاقتصاد، ولأول مرة نبدأ في معالجة جانب العرض، وبالنسبة لمخرجات العملية التعليمية، فإن سوق العمل متطور وديناميكي، وكان يجب علينا أن نبدأ في التعامل مع جانب العرض، والعمل على تطوير المنظومة التعليمية مع وزارة التعليم العالي وبرامج بينية كثيرة جدا متطورة وبها قدر كبير من التكنولوجيا».

السعيد: العالم كله يتحدث عن وظائف المستقبل

وأضافت: «العالم كله يتحدث عن وظائف المستقبل، وهناك وظائف ستختفي، وبالتالي يجب أن نجهز لها من الآن، وتوجد برامج متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وبرامج كلها خاصة بالرقمنة، فضلا عن التوسع الشديد في برامج التعليم الفني والتعليم المهني».

نعمل على زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني

وتابعت: «نعمل على زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والتعليم المهني، وكل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بشراكة تامة مع القطاع الخاص»، مشيرة إلى أنّ جزء من التحديات في التعليم الفني تخص فكر المجتمع عن التعليم الفني، وبالتالي فإن وجود مدارس تعليم فني معتمدة دوليا أمر مهم، وفي العام الماضي تم اعتماد عدد من المدارس دوليا، بواقع 10 مدارس، وهذا ما يغير الصورة الذهنية.