وزيرة التخطيط: معدل بطالة الحاصلين على مؤهلات عليا 15% والإناث 3 أضعاف الذكور

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ النمو هدف ضروري لكنه غير كاف، مبينًا أنَّه يجب ارتباط هذا النمو بتوفير فرص عمل لائقة، لافتة إلى أنَّ معدلات البطالة في أدنى مستوياتها، لكن بالرغم من ذلك يوجد تحديات في هذه المعدلات.

بطالة الذكور 5% والإناث 17.5%

وأضافت «السعيد»، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، في العاصمة الإدارية الجديدة: «على الرغم من أن المتوسط 7.2% في معدلات البطالة إلا أنَّ معدل بطالة الحاصلين على مؤهلات عليا 15%، ومعدل بطالة الإناث 3 أضعاف بطالة الذكور، فبطالة الذكور 5% بينما الإناث 17.5%».

خطة للإصلاح الهيكلي

ولفتت إلى أنَّ الحكومة المصرية بعد نجاح مرحلة الإصلاح الاقتصادي في 2016، بدأت ولأول مرة في خطة للإصلاح الهيكلي، الذي حقق إصلاحًا ماليًا ونقديًا، وإصلاح هيكلي وبيئة تشريعية، وإصلاح هيكلي في قطاع الطاقة.

وأكّدت وزيرة التخطيط أنَّ 70% من الدعم الذي كان يوجه في قطاع الطاقة كان يذهب لأغنى 30% من المجتمع، وبالتالي كان لابد من إحداث إصلاح هيكلي في قطاع الطاقة، وأخذ هذا الوفر لتوفيره للفئات الأقل في المجتمع.