«التخطيط الإقليمي»: بنك «تحديات المناخ» استقبل 6400 مشروع

قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، إن الأبحاث الخاصة بمشروعات مواجهة التغيرات المناخية مستمرة بعد انتهاء قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، بحضور وفود عدد كبير من دول العالم، وقادة بعض الدول.

وأضافت «مغيب»، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء في مؤتمر إعلان المشروعات الذكية والخضراء الفائزة بالمراكز الأولى من منطقة القناة وسيناء، أنه تم إنشاء بنك لاستقبال كل المشروعات المختلفة من أجل العمل عليها.

وتابعت «استقبلنا ما يقرب من 6 آلاف و400 مشروع، منها بعض المشروعات غير المكتملة بسبب ضيق الوقت قبل انطلاق قمة المناخ، لكن سيتم إتاحة الفرصة للمشاركين باستكمالها والعمل عليها تباعاً».

اختيار 18 مشروعا فائزا في مدن القناة

وقالت «مغيب»، خلال كلمتها، إن تقديم المشروعات هي البداية فقط، وأن العام الجاري شهد اختيار 18 مشروعا فائزا من منطقة القناة، وسيتم العمل على العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية.

وقالت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لها أهمية متعددة، منها اعتبارها أنها من مسرعات التنمية المحلية للعمل على حل مشاكل المجتمع المحلي.