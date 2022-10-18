التخطيط تعلن فوز 6 مشروعات بمبادرة المشروعات الخضراء في 3 محافظات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الإسماعلية وبورسعيد والسويس، اليوم وذلك خلال الاحتفالية التي عقدتها محافظة الإسماعلية بحضور الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، واللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

مبادرة تشجع على تمكين المجتمعات المحلية

وخلال كلمتها أشادت الدكتورة هبه مغيب بالجهد المبذول من كافة المحافظات خلال كل مراحل المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة تمت في وقت قياسي، وترجع أهميتها إلى أنها تأتي في إطار استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27، بالإضافة إلى أنها مبادرة تشجع على تمكين المجتمعات المحلية في تقديم حلول لمشكلات تغير المناخ.

المبادرة تعد نقطة البداية

وأضافت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل مُسّرع حقيقي من مسرعات التنمية المحلية، مؤكدة أن المبادرة تعد نقطة البداية، وسيتم استكمالها بشكل سنوي بعد ذلك، بما يتيح الفرصة للمشروعات التي لم تفز خلال هذا العام أن تعيد استكمال المعايير والشروط المطلوبة والتقديم مرة أخرى، وبذلك سيكون لدينا قاعدة بيانات ضخمة للمشروعات التي تقدم حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ.

المشروعات الفائزة بمحافظة الإسماعلية

يشار إلى أن المشروعات الفائزة بمحافظة الإسماعلية هي مشروع تحويل مياه مصرف المحسمة إلى شرق قناة السويس، ومشروع مصنع تدوير المخلفات بأبو بلح، ومشروع ثلاجة كهرو حرارية باستخدام مواد متغيرة لنقل اللقاحات والأمصال، ومشروع تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرافعات الشويكية Green Hybrid Forklift، ومشروع نظام انذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، ومشروع تقييم المياه في البحيرات المرة باستخدام اللافقاريات المائية وتقنيات الاستشعار عن بعد.

المشروعات الفائزة بمحافظة بورسعيد

كما فاز من محافظة بورسعيد مشروع تطوير الأداء البيئي الساحلي، ومشروع بيراميدز لإنتاج المطاط، ومشروع تصنيع ماكينات نسيج صديقة للبيئة، ومشروع الخلايا الكهروضوئية العائمة لإنتاج الهيدروجين الاخضر وحماية بحيرة المنزلة من آثار التغيرات المناخية، ومشروع كشك أخلاق الرقمي، ومشروع تمكين المرأة المعيلة لاستخدام مخلفات مصانع الملابس الجاهزة ومثيلتها لإنتاج كليم يدوي باستخدام نول كليم متطور منزليًا أو صناعيًا.

المشروعات الفائزة بمحافظة السويس

وفاز من محافظة السويس مشروع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، ومشروع إعادة تدوير زيوت التزييت المستعملة وإنتاج زيوت أساس كمادة أولية لتصنيع زيوت تزييت مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية بطرق صديقة للبيئة، ومشروع إنشاء وحده للقسطرة التداخلية القلبية بمستشفى السويس العام، ومشروع تشجيع التحول لاستخدام السيارات الكهربية ومراقبة التلوث عبر توفير حلول الشحن للمنازل وأماكن العمل والأماكن العامة، ومشروع تصنيع السماد العضوي للقضاء على التلوث الناتج من المخلفات الزراعية والمنزلية العضوية، ومشروع تطبيق الهاتف المحمول «ست البيت لفرز وجمع المخلفات المنزلية من المنبع».