رئيس أزهرية كفر الشيخ يعطي إشارة البدء لمشروع «أنا الراقي بأخلاقي»

أعطى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ إشارة البدء لتجهيز وإعداد فعاليات مشروع «أنا الراقي بأخلاقي»، وذلك اليوم الأحد، باستاد كفر الشيخ الرياضي، أثناء تنفيذ بطولة المنطقة لألعاب القوى.

الحث على التحلي بالقيم والمبادئ الأخلاقية

وخلال زيارته لمتابعة التجهيز لتنفيذ فعاليات المشروع؛ حث رئيس المنطقة الطلاب على التحلي بالقيم والمبادئ الأخلاقية أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قائلاً: «الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق؛ لذا يجب علينا جميعاً أن نتحلى بحُسن خُلقه ونسير على نهجه وهديه».

المشروع تحت رعاية شيخ الأزهر

هذا وسيُقام المشروع في الـ29 من أكتوبر الجاري، بتناول 7 قيم أخلاقية تُنفذ بالمعاهد الأزهرية على مدار 7 أسابيع متواصلة؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

كما تأتي فعاليات المشروع بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية تحت إشراف عام حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

وشهد زيارة رئيس المنطقة كل من: منسق المبادرة الدكتور أبو السعود الزفتاوي، ومحمد محسن، الموجه العام للتربية الرياضية ولمياء فوزي الجندي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة، وعدداً من مشرفي المشروع بالإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة.