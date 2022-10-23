«المالية» تجمع 45 مليار جنيه من السوق المحلية بأذون خزانة 91 و273 يوما

نجحت وزارة المالية في جمع نحو 45 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجلي 91 يوما و273 يوما، اليوم الأحد، لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 عبر البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الأحد، عن طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 7.5 مليار جنيه، إلى جانب طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 20 مليار جنيه عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 38.7 مليار جنيه

وأعلن «المركزي» اليوم عبر موقعه الرسمي، نتائج طروحات اليوم حيث أصدر أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 38.7 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 16.18%، بالإضافة إلى إصدار أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 6.7 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 18%.

وتفوِّض وزارة المالية بشكل دوري، البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها وإصداراتها من أذون وسندات الخزانة على مدار العام المالي الحالي 2022- 2023 واستخدام حصيلة الطروحات في الإنفاق على بنود الموازنة، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه

كان البنك المركزي المصري قد أصدر أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه وأذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 18.4 مليار جنيه مساء الخميس الماضي الموافق 20 أكتوبر الحالي.

وتسد وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر محلية وأجنبية أبرزهم إصدار سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية أو إصدار سندات دولية بالعملات الأجنبية أو التمويلات والقروض من المؤسسات المالية الدولية.