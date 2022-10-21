جولدمان ساكس: قرارات البنك المركزي المصري ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد

رحبت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، في تقريرها الأخير الصادر عن الاقتصاد المصري، بمستوى التنسيق بين المسؤولين الحكوميين وتحسنه بشكل كبير مؤخرا، إذ شهد الشهر الماضي جهودا كبيرة لتنسيق السياسة النقدية، من خلال العديد من الاجتماعات الدورية التي عقدها حسن عبد الله محافظ للمركزي مع فريقه وأيضا مع كبار مسؤولي الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تحت السيطرة

وأضافت المؤسسة المالية الكبرى في تقريرها: «رأينا في وقت سابق من هذا الشهر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس البورصة رامي الدكاني لا يعملان سويا فحسب، بل يعقدان مؤتمرات صحفية مشتركة».

وتابع التقرير: «تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي قوبل بترحيب كبير من الأشخاص الذين تحدث معهم جولدمان ساكس، وقالوا إنهم يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بإدارة السياسة النقدية بشكل أفضل بالتنسيق مع الحكومة تحت قيادته».

وأوضحت «جولدمان ساكس» أن المسؤولين يرون أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تحت السيطرة ويمكن التغلب عليها، والتي لخصت المزاج العام بين شخصيات من القطاعين العام والخاص على أنها «متفائلة».

قرارات فض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية

وفي مذكرة بحثية صدرت عن المؤسسة في مارس الماضي، ذكرت مؤسسة «جولدمان ساكس»، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

وأوضحت: «خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و11%، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية».

ونوهت المؤسسة المالية بأن الخطوتين ستساعدان على تحسين تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.