«القومي للمرأة»: 62% من السيدات حصلن على قروض لمشروعات متناهية الصغر

قالت مي محمود، مدير عام إدارة تنمية المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن المبادرات الوطنية الكبيرة مثل حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية استطاعت الوصول إلى المواطنات بشكل أكبر اللواتي في احتياج شديد للخدمات خاصة في النجوع والقرى المصرية، موضحة أن نسبة القروض متناهية الصغر التي حصلت عليها معظم السيدات نحو ما يقرب من 62%، واستطعن من خلالها تنمية مشاريعهن الصغيرة، بالإضافة إلى مساعدات جهاز تنمية المشروعات، والمستفيدين من تلك المساعدات نحو 64% من بينهم سيدات.

دور المبادرات التي تطلقها الدولة هي توعية المرأة

وأضافت مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، خلال حوارها في برنامج « السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن دور المبادرات التي تطلقها الدولة، توعية المرأة بكيفية الاستفادة من تلك الخدمات التي تقدمها المبادرات المختلفة، مثل تأهيل السيدات مهنيا على كيفية إقامة المشروعات الخاصة بكل مواطنة بمساعدة جهاز تنمية المشروعات، وتقديم بعض الدورات لتوعية المرأة المصرية، وتطوير مهاراتها اللازمة لسوق العمل.

«حياة كريمة» تقدم دورة يطلق عليها «دورة ريادة الأعمال»

وتابعت «محمود»، أن مبادرة «حياة كريمة» تقدم دورة يطلق عليها «دورة ريادة الأعمال»، والتي من خلالها المرأة تستطيع أن تبدأ مشروعها الخاص، من خلال شرح خطوات تنفيذ المشروع مثل كيفية معرفة التكاليف الخاصة بالمشروع، ومعرفة احتياجات السوق الحالية، موضحة أن المساعدات التي تقدمها معظم المبادرات ساعدت المرأة بشكل كبير، إذ كان لها الأثر الأكبر في زيادة دخل معظم الأسر المصرية خلال الفترات الأخيرة.

وذكرت مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أنه يوجد بعض السيدات لديهن القدرة على تصدير بعض المنتجات إلى خارج مصر، موضحة أن المبادرات تساعدهن على معرفة إدارة أعمالهن، و توفير بعض العملاء والمصممين العالميين لمساعدتهن على تسويق المنتجات.