مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية وبنك مصر لدعم تمكين المرأة

وقع محمد الإتربي رئيس بنك مصر، وأحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مذكرة تفاهم الهدف منها تأهيل وتدريب المرأة المصرية وجعلها قادرة على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد توقيع مذكرة تفاهم بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، عددا من قيادات البنك والجامعة الأمريكية والسفارة الكندية بمصر، بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأيضا المجلس القومي للمرأة.

دعم ريادة الأعمال للمرأة المصرية

وذكر بيان مشترك لكل من الجامعة الأمريكية وبنك مصر، أن مذكرة التفاهم تستهدف العمل على دعم ريادة الأعمال للمرأة المصرية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم وتمويل المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب أيضا دعم جهود الشمول المالي.

وبموجب مذكرة التفاهم المشتركة، يقوم مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالعمل على ترشيح رائدات أعمال من مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم ريادة الأعمال للبنك، الذي بدوره يمول المستفيدات عبر تقديمه لهن خدمات متنوعة، علاوة على عقد جلسات تثقيف مالي وتوعية لضمان الاستخدام الصحيح لهذه الخدمات.

وبحسب بيان الجامعة، يأتي التعاون في إطار البرنامج المشترك «التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر – رابحة» بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم من حكومة كندا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأكد الإتربي أن تبني التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة بالرجل، والسعي نحو سد الفجوة بين الجنسين من حيث إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية وغير مالية، التي تحقق أهداف الشمول المالي.