أمين «حماة الوطن» بالإسكندرية: الحوار الوطني للحزب سيناقش مطالب المواطنين

قال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا في حزب حماة الوطن، أن مؤتمر الحوار الوطني للحزب يهدف إلى مناقشة مطالب المواطنين في إطار حرص الحزب على استماعهم، وحل مشكلاتهم.

وأضاف «بركات» خلال مؤتمر الحوار الوطني لحزب حماة الوطن في الإسكندرية، أن المؤتمر قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد، والذي يضم جميع فئات المجتمع، لاختيار مسار سياسي جديد، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بالإجابة على أسئلة المحور الاقتصادي في المؤتمر الاقتصادي، لافتا إلى تخصيص جلسة عن المحور الاقتصادي خلال الحوار الوطني.

ضرورة وجود الشباب

وأشار إلى ضرورة تواجد الشباب في الحوار الوطني تماشيا مع خطة الدولة في إشراكهم في جميع الفاعليات ليتمكنوا من قيادة سفينة الوطن، ومن أهم أهداف الحوار الوطني توحيد الناس حول رؤى مشتركة.

وقال محمد مجاهد، أمين عام محافظة الإسكندرية في الحزب، أمانة الإسكندرية اعتادت العمل كفريق واحد، وتحقيق وأيديولوجيات الحزب.

المؤتمر لمواصلة النقاش حول الحوار الوطني

وأوضح «مجاهد»، أن المؤتمر فرصة لمواصلة النقاش حول الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكون للحزب مشاركة في المحاور الـ3 الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.

وأضاف أنه جرى الإفراج عن 1000 من المحبوسين احتياطيا، ومازالت اللجنة تعمل لإخراج المزيد، كما تعمل على أنها تعمل على إيجاد عمل لهم وإعادة الطلاب منهم لدراستهم.

وتابع أن الحوار الوطني لن يغفل مناقشة القضايا المجتمعية، ويتضح من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، تعدد الأيديولوجيات والأفكار وهو تغيير لم تشهده مصر، مشيرا إلى أن أمانة الإسكندرية مستمرة في تلقي الاقتراحات لرفعها للفرع المركزي.