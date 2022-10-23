عضو «الحوار الوطني»: السيسي انتصر على التحديات بإرادة الشعب المصري

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الرئيس تحدث اليوم في المؤتمر الاقتصادي، بشفافية كاملة كعادته معتمدا على مبدأ المكاشفة والمصارحة مقدما المصلحة الوطنية للدولة المصرية.

وأضاف «الطماوي»، أن الرئيس السيسي يدرك تمامًا المعوقات والتحديات وأيضا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات التي تولي فيها مسئولية قيادة مصر، مؤكدا أن الانتصار على التحديات التي واجهت مصر، كان بفضل إرادة الشعب المصري العظيم.

و يري الطماوي أن إرادة القيادة السياسية وحكمتها في اتخاذ القرار تلاقت مع الإرادة الشعبية، وكان النجاح بفضل الله وتوفيقه في عبور الكثير من الأزمات الأمر الذي أعاد تشكيل وجه مصر أمام العالم.

وأضاف أن الرئيس قدم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الشعب المصري يقدر حجم الإنجازات ويدرك جهود الرئيس، مختتمًا حديثه قائلًا: «رصيدك سيادة الرئيس لن ينفد، والمصريون خلفك لبناء جمهورية جديدة فيها الأمل المبني على العمل نبراس حياة».