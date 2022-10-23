مقرر «الحوار الوطني»: المؤتمر الاقتصادي يؤكد جدية الدولة في مواجهة الأزمات الراهنة

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم جدا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها جميع دول العالم.

وضع خارطة طريق لمواجهة الأزمات

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم، أن المؤتمر الاقتصادي يؤكد جدية الدولة في وضع استراتيجية وخارطة طريق لمواجهة الأزمة الراهنة، ووضع حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، كما يعد منصة مهمة لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري.

كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي كاشفة وواضحة

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كانت كاشفة وواضحة واتسمت بالمصارحة والشفافية التي كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين ليعلموا حجم الإجراءات والتحديات للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والجهد الكبير الذي تبذله الدولة لمواجهتها.