مواطنو سوهاج خلال متابعة المؤتمر الاقتصادي: «الرئيس يعمل من أجل محدودي الدخل»

أكد مئات المواطنين في محافظة سوهاج، على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية.

جاء ذلك خلال متابعة هؤلاء المواطنين للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة لمتابعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية محليا وعالميا.

وتحدث الرئيس السيسي، خلال المؤتمر، عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، مشيدًا بالشعب المصري.

مواطنو سوهاج: دعم بلا حدود للرئيس السيسي

وأعرب المواطنون عن دعمهم المتواصل للرئيس السيسي والقيادة السياسية، مؤكدين أن دعم الرئيس السيسي من الشعب المصري، دعم بلا حدود، لثقتهم فيه وفي إدارته الحكيمة، وأنه يعمل من أجل محدودي الدخل.

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، مشيدين بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.