وزير التخطيط السابق: المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت بالغ الصعوبة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي، إن المؤتمر الاقتصادي المصري المقام حاليا جاء في توقيت بالغ الصعوبة، وموقف اقتصادي ومشهد عالمي وإقليمي ومحلي معقد.

العربي: لا يمكن الفصل بين السياسة المالية والنقدية بشكل كبير

وأضاف «العربي»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القضايا الاقتصادية بطبيعتها ذات نقاط متشابكة للغاية، ولا يمكن الفصل بين السياسة المالية والنقدية بشكل كبير«فيه عدد من الرسائل القصيرة أهمها أن الفترة المقبلة محتاجين نأكد على عدد من المبادئ الأساسية منها مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة».

ضرورة التأكيد على نوعية النمو الاقتصادي

واستطرد: «لو أخلينا بمبدأ وحدة الموازنة سيؤدي ذلك إلى التأثير وحدوث مخاطر على استدامة المالية العامة للدولة، وقضية النمو الاقتصادي، ولازم الفترة اللي جايه نؤكد على نوعية النمو الاقتصادي».

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك مساهمة موجبة لصافي الصادرات في معدلات النمو الاقتصادي التي تتحقق خلال الفترة المقبلة، ونحتاج لمساهمة قوية لما يسمى بإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وهي فكرة كفاءة استخدام الموارد سواء عنصر العمل أو رأس المال، والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج يجب أن نركز عليها خلال الفترة المقبلة.