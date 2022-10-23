أهالي كفر الشيخ خلال متابعة المؤتمر الاقتصادي: الرئيس يدعم الشباب ويشركهم في الحوار

تجمع مئات المواطنين في محافظة كفر الشيخ، لمتابعة تفاصيل المؤتمر الاقتصادي، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر، التي كشف فيها عن حجم التحديات الاقتصادية للدولة المصرية.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي، الذي منحهم أملأ في تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصري؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن الرئيس يدعم الشباب ويشركهم في الحوار.

النهوض بالوضع الاقتصادي المصري

وأكدوا أن الشعب يعلق آمالًا كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي المصري وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية، كما تعودنا على ذلك في كافة الأزمات السابقة والتي ضربنا بها مثالًا يحتذى به في العالم كله، التي من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين على أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.

وتستمر فعاليات المؤتمر الاقتصادي على مدار 3 أيام بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، لوضع خارطة طريقة استراتيجية حول الاقتصاد المصري، وتوفير كافة التيسيرات للقطاع الخاص ودعم مناخ الاستثمار في مصر.