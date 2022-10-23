أستاذ إدارة أعمال بجامعة القناة: المؤتمر الاقتصادي وثيقة مصارحة بين الدولة والشعب

قال الدكتور ماجد الباز أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة قناة السويس، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يعتبر بمثابة وثيقة مصارحة وعقد اجتماعي بين الدولة والمواطن لشرح وتوضيح الوضع الحالى للاقتصاد المصري ورسم الخريطة المستقبلية بمشاركة كافة الفئات المعنية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي يأتي إيمانا من الدولة المصرية بمبدأ المصارحة والشفافية مع المواطن المصري ورفع درجة الانتماء في ظل مشاركته الفعالة والايجابية في تحديد مصير وطنه.

الباز: الفاعليات ركزت على الاكتفاء الذاتي

وتابع: فعاليات اليوم الأول ركزت على شرح وتوضيح مجهودات الدولة الاقتصادية، وجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة من خلال التركيز بشكل أساسي على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي ومساهمة حقل «ظهر» على وجه التحديد استناداً إلى نجاح الدبلوماسية المصرية في توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار وهو ما يحسب للدولة والدبلوماسية المصرية.

وأوضح: «قدمت فاعليات المؤتمر الاقتصادي أيضاً مناقشة لوضع القطاع الزراعي باعتباره أمنا قوميا للدولة المصرية والجهود الحالية للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ودعم الفلاح المصري».

انطلاق فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة مستقبل مصر الاقتصادي بمشاركة فئات مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصري لتكون بمثابة وثيقة اقتصادية واجتماعية وكشف حساب لجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يشير المحور الأول إلى السياسات الاقتصادية، فيما يرتكز المحور الثاني على القطاع الخاص، ويهدف المحور الثالث لرسم خريطة مستقبلية للاقتصاد المصري.