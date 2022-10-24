تفاصيل وفاة شاب في حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالغربية.. «كان رايح مزرعته»

خرج الشاب إسلام عادل، من منزله عصر يوم السبت، مستقلاً الـ«تروسيكل» محملا بالأعلاف، متوجهاً به إلي «مزرعة البط» الخاصة به، والموجودة علي أطراف قرية برما، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهي مسقط رأسه، وفي أثناء سيره على الطريق الممتد بين بسيون وطنطا اصطدمت به سيارة نقل محملة بالزجاج، جعلته طريح الأرض وحوله العلف المتناثر، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

يقول أحمد الغزولي أحد أهالي قرية برما، أن الشاب المتوفي يبلغ من العمر 30 عامًا، ومتزوج منذ 6 سنوات ولديه 2 من الأبناء، أكبرهما يدعى ياسين 5 سنوات، وكان يحمل على التروسيكل الخاص به أكل للبط، وفي طريقه إلى مزرعة البط الخاصة به، والواقعة علي أطراف القرية.

صلاة الجنازة وتشييع الجثمان

وأضاف غريب رشاد، أحد أهالي القرية، أنه جرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، ودفنه في مقابر العائلة، في وقت متأخر من الليل، عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وأداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية، وكان دائم عمل الخير ومساعدة الآخرين.

وكان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالزجاج، وتروسيكل بقرية برما، أدى إلى مصرع سائق التروسيكل وإصابة آخر، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على الجثة بالمشرحة ورفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.