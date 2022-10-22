مصرع وإصابة اثنين في تصادم سيارتي نقل بالغربية.. إحداهما محملة بزجاج

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ربع نقل تحمل زجاجا، وذلك بنطاق مركز طنطا في محافظة الغربية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث سير بين سيارتين على طريق «طنطا - بسيون»، بنطاق مركز بسيون، ووقع مصاب ومتوف.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا وسيارات الإسعاف، وتبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن حادث سير وقع بين سيارة ربع نقل محملة بالزجاج وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، كانا يستقلان السيارتين.

التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا

ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى وتم التحفظ عليها في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، بواسطة سيارة أخرى.

وتبين من التحريات أن حادث السير بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.