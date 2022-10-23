دعاء نزول المطر.. احرص على ترديده عند تساقطه

مع دخول فصل الشتاء، وبدء تساقط الأمطار على الكثير من المحافظات المختلفة، يبدأ الكثيرون في البحث عن دعاء نزول المطر؛ ليرددوه كلما تساقطت الأمطار عليهم، حتى يتقبل الله دعاءهم، ويكون المطر خيرًا عليهم.

دعاء نزول المطر

ونشرت دار الإفتاء المصرية، في وقت لاحق على موقعها الرسمي، دعاء نزول المطر، الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم، في أوقات نزول المطر.

ما هو دعاء نزول المطر

وجاءت كلمات دعاء نزول المطر كالآتي: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت».

كلمات دعاء نزول المطر

وكذلك دعاء نزول المطر الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب دار الإفتاء: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال».

وتوجد الكثير من الأدعية تندرج تحت «دعاء نزول المطر»، بحسب ما جاء في الإفتاء: منها «اللهم صيبا نافعا»، وكذلك «اللهم أحيني على سنة نبيك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن»، وآخر شائع عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت».

دعاء نزول المطر من أجل الاستغفار

أما ما جاء في السنة النبوية عن دعاء نزول المطر ليردده المرء من أجل الاستغفار: «ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺭﺑﻲ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻙ ﻭﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺃﺑﻮﺀ ﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮﺀ ﺑﺬﻧﺒﻲ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ».