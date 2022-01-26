الإفتاء تكشف صيغة دعاء نزول المطر والرعد الصحيحة الواردة عن النبي

تمر مصر هذه الأيام، بموجة كبيرة من الصقيع، وتشهد سقوط أمطار تصل للثلوج في بعض المناطق، لهذا كثر البحث من خلال محرك «جوجل» العالمي، عن دعاء نزول المطر والرعد، وذلك سعيا لاغتنام هذه الأوقات في طاعة الله، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير، دعاء نزول المطر والرعد، وفق ما أعلنته دار الإفتاء، مؤكدة أن النبي كان يدعو في أوقات الرياح والعواصف ببعضه ليعلم أمته.

دعاء نزول المطر والرعد

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعاء نزول المطر والرعد الصحيح الواردة عن النبي، إذ كتبت «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه».

ونشرت الإفتاء أيضا، دعاء نزول المطر والرعد في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، الذي أكدت أنه من الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء نزول المطر والرعد عن النبي

وأوضحت الدار، أن النبي كان يدعو عند نزول المطر ويقول في دعاء نزول المطر والرعد: «اللهم صيبا نافعا.. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين»، مؤكدة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عن الرياح، إن «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

دعاء الرعد كما قال النبي

أوضح الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي «يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، وكان رسول الله يقول دعاء نزول المطر والرعد «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به».