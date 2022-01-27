دعاء نزول المطر «اللهم صيبا نافعا».. كلمات حرص عليها النبي

يشهد «جوجل» عمليات بحث مكثفة حول دعاء نزول المطر اللهم صَيِّبًا نَافِعًا كاملا، تزامنا لما تشهده البلاد من تقلبات شديدة في الأحوال الجوية، وهطول الأمطار في مختلف الأنحاء، والتي بدأت في أول يناير الجاري حتى تلك اللحظة، نتيجة لتأثر البلاد بالعاصفة «هبة».

دعاء نزول المطر «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض»

ونشرت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، دعاء نزول المطر، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بترديده في أوقات نزول المطر، وهو: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت».

كما قالت دار الإفتاء أن دعاء نزول المطر الذي قاله النبي عند تساقطه هو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال».

دعاء نزول المطر للاستغفار

وأكدت دار الإفتاء أن هناك العديد من الأدعية الأخرى التي تندرج تحت دعاء نزول المطر، ومن أبرزها «اللهم صيبا نافعا»، ومنها مثلا، ما روى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «اللهم أحيني على سنة نبيك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن».

كما أشارت إلى دعاء نزول المطر، الشائع عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت».

كما لفتت الدار أيضا إلى ما جاء في السنة النبوية عن دعاء نزول المطر الذي يردده المرء من أجل الاستغفار، وهو: «ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺭﺑﻲ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻙ ﻭﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺃﺑﻮﺀ ﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮﺀ ﺑﺬﻧﺒﻲ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ».