الأهلي يعلن إصابة أليو ديانج قبل مواجهة الزمالك في السوبر

أعلن السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق، خلال مباراة أسوان التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، على ستاد الأهلي We السلام.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إنَّ أليو ديانج شعر بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان، ولم يستكمل اللقاء.

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