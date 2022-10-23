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شوبير: خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن سداد غرامة كهربا

كتب:

شادي ممدوح
11:48 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
محمود كهربا

محمود كهربا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسداد غرامة محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، المستحقة لنادي الزمالك، حتى يتمكّن اللاعب من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر من جديد.

وقال شوبير خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الاتفاق أصبح واضحًا، الأهلي سيسدد الغرامة، ولكن هناك خطوة وحيدة وهي توفر سيولة مالية داخل القلعة الحمراء، حتى يجري رفع الإيقاف عن اللاعب ويشارك في مباريات الفريق».

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بقلم شادي ممدوح