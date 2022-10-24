موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات الناقلة

تنتظر الجماهير المصرية والعربية في جميع أنحاء العالم، اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الذي سوف تجمع بينهما يوم الجمعة المقبلة على ملعب «هزاع» بالإمارات العربية المتحدة.

حيث أعلن مؤخرا مجلس أبو ظبي الرياضي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، عن موعد ومكان إقامة مبارة كاس السوبر المصري للموسم الرياضي 2022، وذلك بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مؤكدا أن اللقاء سيقام على ملعب «هزاع»، في تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات العربية، وتمام الـ 7 بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة المقبلة 28 أكتوبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر المصري

من المقرر أن تنقل عدد من القنوات المصرية والإمارتية مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث حصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت، على جميع الحقوق الخاصة ببث المبارة، بالإضافة إلى كواليسها كافة لحظة بلحظة، بالإضافة إلى عدد من القنوات الرياضية الإمارتية.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 11681.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1و2

- التردد 12091.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

- التردد 11804.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

يذكر أن نادي الزمالك بطل كأس السوبر المصري العام الماضي، كما أن هذه المباراة تعتبر الخامسة التي تقام فيها مباراة كأس السوبر المصري على أرض دولة الإمارات العربية، حيث أقيمت 4 مرات سابقا بداية من أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.