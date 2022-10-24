سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022

عمليات متواصلة منذ صباح اليوم عن سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم، وحرصت جميع البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة داخل مصر، على إعلان قيمة بيع وشراء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين بالبنوك، من خلال شاشاتها الخاصة داخل جميع أفرع البنوك، أو من خلال مواقعها الإلكترونية المختلفة.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، داخل بنك قناة السويس نحو 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

- سجل في بداية معاملات البنك المركزي المصري الدرهم الإماراتي نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع.

- سجل في بداية معاملات بنك مصر نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل البنك الاهلي المصري نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك الإسكندرية نحو 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

- سجل في بداية تعاملات بنك قناة السويس نحو 5.24 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل cib نحو 5.24 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل المصرف المتحد نحو 5.24 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

- سجل مع بداية معاملات بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 5.35 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين فى البنك الأهلي نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، في حين بلغ داخل بنك مصر نحو 19.28 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، بلغ سعره نحو 19.28 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع، وداخل المصرف المتحد سجل نحو 19.30 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية بلغ 19.29 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.