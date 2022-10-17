سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية والعربية

أعلنت البنوك المصرية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، عبر مواقعها الإلكترونية المختلفة، نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة سعره ضمن البحث عن أسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وسجل سعره مقابل الجنية المصري نحو 5.34 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك قناة السويس نحو 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وهو نفس سعر صرفه أمس الأحد، كما سجلت معاملات البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي بنحو 5.24 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي سياق آخر، كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه سجّل 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، مع بداية المعاملات المصرفية بالبنك المركزي.

كما سجل سعر الدولار 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع، في المصرف المتحد و19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس و19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني، وداخل مصرف أبو ظبي الوطني سجل سعره 19.44 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، وفيما يتعلق بسعر الدولار اليوم في cib فقد بلغ 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.