«شحاتة» يبيع الفاكهة بالقطعة في موقف أتوبيس نجع حمادي: «الطبق بـ5 جنيه»

3 أنواع من الفواكه متنوعة ما بين الجوافة والموز والعنب وغيرها من الأصناف الاختيارية، معبأة في أطباق «فويل»، سعر الواحد منها 5 جنيهات، يبيعها أحمد شحاتة على «تروسيكل»، بمدينة نجع حمادي، ليكسب منها رزقاً ويوفر الفاكهة لمن لا يمكنه شراء كميات منها مرة واحدة، بعمل تشكيله في متناول الجميع، الأمر الذي لاقى استحسان الجميع في المدينة ووجد رواجًا.

سعر الطبق في متناول الجميع

لاحظ «شحاتة»، ابن نجع حمادي في محافظة قنا أن الكثيرين لا يمكنهم شراء كميات من الفاكهة أو الجمع بين عدة أنواع؛ في ظل ارتفاع أسعارها، فقرر أن يستخدم الـ«تروسيكل» الخاص به ويستخدمه في توصيل الطلبات، استخدامه في عمل مشروع لبيع الفاكهة بالقطعة: «نفذت الفكرة عشان الفواكه تكون في متناول الجميع وبغالبية أنواعها الموجودة في السوق، وبسعر في متناول الجميع».

ووجدت فكرته إقبالًا من المواطنين الأطفال الذين يأتون إليه يومياً لشراء هذ الأطباق: «ناس كتير بتجي لي في مكاني عند محطة الأتوبيس وبتدعي لي عشان جبرت بخاطرهم بطبق فواكه مجمع فيه غالبية الأصناف».

غسل الفاكهة وتغليفها

يبدأ «شحاتة» عمله صباحًا، يذهب إلى شادر المدينة لشراء الأنواع التي يشكلها في أطباق الفويل، ويغسلها ويجففها من الماء، ثم يقطعها ويضعها في الإناء ويغلفها ويعرضها على «التروسيكل» استعداداً لبيعها: «الطبق متغير المكونات كل يوم مختلف عن اللي قبله على حسب المتاح في السوق»، كما يسعى لتجهيز طبق سلطة بالسعر نفسه: «ربنا بيرزقني وأروح لعيالي مبسوط».

يعد بيع الفاكهة بالقطعة مغلفة في أطباق فويل، فكرة لجأ إليها الكثير من التجار مؤخرًا، لبيع الفواكه أول بأول طازجة، ولمساعدة من لا يستطيع على الشراء، وانتشرت كثيرًا مع بدء العام الدراسي؛ لبيعها للطلاب بدلاً من المقرمشات والنودلز، وتحولت إلى مبادرة وجرى تنفيذها في عدة محافظات.